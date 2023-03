Gideon van Meijeren reed herhaaldelijk onder invloed

Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren krijgt een taakstraf voor het rijden zonder rijbewijs. Tijdens de zitting kwam aan het licht dat hij in 2010 en 2011 ook al eens met drank op achter het stuur zat. De derde keer weigerde hij te blazen.

Zijn zaak kwam gisteren voor bij de politierechter. Dat ging niet om rijden onder invloed, maar om rijden door rood en zonder rijbewijs op ee snorfiets.

Het Openbaar Ministerie vindt dat Van Meijeren ‘volstrekt maling’ heeft gehad aan de veiligheid, de rechter ging daarin mee. ,,In korte tijd is hij twee keer in de fout gegaan.” Hij krijgt een taakstraf van 60 uur opgelegd, plus één week cel voorwaardelijk als hij dat niet doet.

Van Meijeren zegt dat hij nooit drinkt. De verklaring van Van Meijeren dat hij geheelonthouder zou zijn, staat op gespannen voet met klachten van de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. Die zou hem meermaals beschonken hebben aangetroffen en hem hebben ‘verzocht’ het ‘Kamergebouw te verlaten’.