Chaos in Libanon: overheid cancelt zomertijd op laatste moment, halve land negeert beslissing

Donderdag besloot de Libanese regering opeens dat de zomertijd niet afgelopen weekend, maar op 21 april begint in het land, zodat moslims tijdens de ramadan een uur eerder kunnen eten 's avonds. De chaotische actie leidt tot verwarring, verzet en spanning tussen bevolkingsgroepen.

Veel private instellingen, waaronder tv-stations, scholen en bedrijven negeren de lastminute beslissing. Christelijke politici en instituten, waaronder de grootste kerk van het land, zijn fel tegen het besluit, dat afgelopen week tussen neus en lippen door in een restaurant lijkt te zijn genomen door de Libanese demissionair president en de parlementsvoorzitter. Er worden grappen gemaakt over 'Muslim time' en 'Christian time', terwijl internetzoekmachines verschillende tijden aangeven.

Alle vluchten van staatsbedrijf Middle East Airlines zijn een uur vooruitgeschoven tot en met 21 april. Mobiele telefoonnetwerken stuurden hun klanten berichten met de dringende oproep om de tijd handmatig terug te zetten, maar dit werkte voor geen meter.

Dubbele afspraak

Er ontstaan bizarre situaties in het land op maandagmorgen. Zo moest de Japanse Haruka Naito, die voor een ngo werkt in Beiroet, op twee plekken tegelijk zijn. “Ik heb om 8 uur een afspraak en om 9 uur word ik in de schoolbanken verwacht. Dit gebeurt nu op hetzelfde moment”, legt ze uit aan The Guardian. De overheid verwacht haar om 8 uur vanwege een gesprek over haar verblijfspapieren, terwijl haar les Arabisch gegeven wordt door een particuliere organisatie.

Ondertussen leidt de bizarre tijdsverwarring af van de grote politieke problemen en rampzalige economische situatie waarin het land zich bevindt. Mensen kunnen al maanden hun spaargeld niet opnemen, terwijl de lokale munteenheid meer dan 98% van zijn waarde verloor ten opzichte van de dollar. Het IMF heeft gewaarschuwd voor hyperinflatie als er niet snel actie wordt ondernomen, terwijl Libanon al sinds oktober vorig jaar zonder president zit.