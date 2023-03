Tegenoffensief Oekraïne in april of mei

Het tegenoffensief dat Oekraïne al maanden aan het plannen is, is aanstaande. De door Duitsland geleverde Leopard-tanks worden 'in april of mei' ingezet, in een tegenaanval op diverse fronten.

De Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov lichtte een tipje van de sluier op van het oorlogsplan waaraan al maanden wordt gewerkt. Reznikov zei dat het leger al snel in het voorjaar de aanval wil openen, schrijft De Volkskrant.

'Je zult ze tijdens het tegenoffensief zien', zei Reznikov op de Estse tv, in antwoord op de vraag wanneer de achttien door Duitsland geleverde Leopard-tanks worden ingezet. De minister legde uit dat het plan is om op diverse fronten in de tegenaanval te gaan en dat de timing van verschillende factoren afhangt. 'Het hangt ook af van het weer. In het voorjaar is het erg nat. Alleen rupsvoertuigen kunnen dan worden gebruikt. Ik denk dat we ze in april of mei aan het werk zullen zien.'

In hoog tempo arriveren de laatste dagen en weken de tanks en andere geavanceerde wapens die Oekraïne zijn toegezegd.

Recente, geheimzinnige Oekraïense aanvallen met drones en raketten in dit gebied voeden de speculaties dat Kyiv een zuidelijk offensief plant. Zo werd woensdag een aanval uitgevoerd op een spoorwegdepot in Melitopol, mogelijk met het Amerikaanse raketsysteem Himars. Eerder deze maand was ook Dzjankoj, een belangrijk spoorwegknooppunt op de Krim, het toneel van een luchtaanval. Bij deze operatie zou een zending Russische Kalibr-kruisraketten zijn vernietigd, al ontkende Moskou dit.