Crisisberaad in kabinet

De top van het kabinet is - na de wekelijkse ministerraad - bijeen gebleven om een oplossing te zoeken voor de talrijke meningsverschillen. De journalisten die klaar zaten in het ministerie van Algemene Zaken in afwachting van de wekelijkse persconferentie zijn weggestuurd. Rutte is voorlopig niet beschikbaar vanwege het crisisberaad.

Vooral de kwestie van de terugdringing van stikstof is extra dringend geworden na een brief van de Europese Commissie. Die dringt aan op een snelle terugdringing van de stikstof. Boze tongen denken dat minister Van der Wal of D66 de commissie hebben gevraagd die brief te sturen om zo het kabinet onder druk te zetten. Voor die complottheorie is vooralsnog geen bewijs.