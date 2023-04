Stormy Daniels: “Trump kan met kleren niet enger zijn dan naakt”

Zijn hele leven nam Donald Trump een loopje met de wet. En uiteindelijk is het een pornoactrice die hem ten val brengt. Stormy Daniels ziet er de ironie wel van in. 'Het is terecht,' zegt Daniels, eerder voorzichtig dan triomfantelijk tegen de Sunday Times. 'Het is bitterzoet. Hij heeft zoveel erger gedaan. Ik ben me volledig bewust van de waanzin dat het een pornoster is die hem neerhaalt. Maar het is ook poëtisch; deze pussy greep terug.'

"Het is monumentaal en episch, en ik ben er trots op", zegt Daniels. “De andere kant ervan is dat het mensen zal blijven verdelen en in het geweer zal brengen. Hij is al weggekomen met het aanzetten tot een opstand en het veroorzaken van dood en verderf."

"Wat de uitkomst ook is, het zal geweld veroorzaken en er zullen gewonden en doden vallen", zegt ze. “Uit zijn berechting kan veel goeds voortkomen. Maar hoe dan ook, er zal ook veel kwaad uit voortkomen."

Voor Daniels, sprekend vanuit een geheime locatie in de Verenigde Staten, is het kwaad al begonnen. Binnen enkele uren na de aanklacht begon ze bedreigingen met geweld te ontvangen op "alle socialemediaplatforms, e-mail en telefoon".

Is ze bang? “Voor het eerst ooit, ja. En een deel van mij aarzelt om dat te zeggen omdat je geen bloed in het water wilt. Het moedigt de haaien een beetje aan.” Maar, zegt ze, "het is vooral eng omdat Trump zelf aanzet tot geweld en het aanmoedigt."

Haar angsten strekken zich niet uit tot het vooruitzicht om Trump voor de rechtbank te zien."Ik heb hem naakt gezien. Hij kan onmogelijk enger zijn met zijn kleren aan."