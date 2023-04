Harari: “Israël staat op de rand van een burgeroorlog vanwege Netanyahu”

De Israëlische historicus Yuval Noah Harari vergelijkt de gespannen situatie in zijn land met de aanloop naar de oorlogen in voormalig Joegoslavië dertig jaar geleden. Hij vreest voor escalatie en burgeroorlog in Israël. “We staan aan de rand van de afgrond.”

“Ik ben bang dat we door president Netanyahu en z'n collega's erg dicht bij een burgeroorlog zijn aanbeland. Als iemand dit twee maanden geleden had gezegd, dan had ik hem voor gek verklaard, maar toch zijn we op dit punt aangekomen. Het is niet onvermijdelijk, het hangt ervan af welke beslissingen er de komende weken worden genomen, maar de situatie is zeer ernstig”, vertelt Harari in het politieke debatprogramma Buitenhof op NPO1.

De schrijver van boeken als Sapiens en Homo Deus vertelt hoe Netanyahu al jaren bezig is om verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, net als op de Balkan gebeurde. “Als de ene groep de ander zo intens vreest en haat, dan bestaat de kans dat zij de sterke leider blind volgen en hem dictatoriale macht geven. We staan op de rand van afgrond.” De aloude 'verdeel en heers'-strategie, volgens Harari.

Hoopvolle signalen

Toch ziet hij ook hoopvolle tekenen in reactie op Netanyahu's bewind. Verschillende bevolkingsgroepen en organisaties slaan de handen ineen om de democratie te beschermen. Nadat de populaire minister van Defensie werd ontslagen, een man die aandrong op de nodige voorzichtigheid, was de reactie vanuit de samenleving enorm.

“Leiders uit het bankwezen en het zakenleven riepen op tot een algehele staking in het hele land. Zij applaudisseerden toen de vakbondsleider zei dat ze gingen staken. Dat stopte Netanyahu's coup. Als wij die brede coalitie in de samenleving in stand houden, rechts en links, seculier en religieus, vakbonden en industriebonzen, dan kunnen we Netanyahu en zijn collega's stoppen”, besluit de historicus.