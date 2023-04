Wie is Karen McDougal, de tweede vrouw in de aanklacht tegen Trump

Er was in de campagne van Donald Trump in 2016 niet alleen de afkoop van Stormy Daniels, maar ook de onderdrukte relatie met Karen McDougal. Karen McDougal is een voormalig Playboy-model en actrice. Ze was Playmate van de maand in december 1997 en Playmate van het Jaar voor 1998. McDougal kreeg nationale aandacht in 2018 toen ze beweerde een affaire te hebben gehad met Donald Trump in 2006, terwijl hij getrouwd was met zijn huidige vrouw Melania. McDougal beweerde dat zij en Trump een relatie hadden die ongeveer tien maanden duurde, maar dat het team van Trump haar $150.000 betaalde om te zwijgen over de affaire, een beschuldiging die Trump en zijn vertegenwoordigers hebben ontkend.

National Enquirer, een roddelblad dat bekend staat om zijn steun voor Donald Trump, heeft zijn eigen een systeem gebruikt om de ontrouw van Trump met McDougal verborgen te houden De National Enquirer kocht de exclusieve rechten op het verhaal van McDougal over haar affaire met Trump voor $150.000, maar publiceerde het verhaal nooit. In plaats daarvan werd er een praktijk bekend als 'catch and kill' gebruikt, waarbij de Enquirer verhalen kocht om ze vervolgens nooit te publiceren om Trump te beschermen.

De eigenaar van de National Enquirer, David Pecker, was een persoonlijke vriend van Trump en hielp hem bij het bedekken van zijn misstappen. Pecker en de Enquirer waren ook betrokken bij het betalen van zwijggeld aan andere vrouwen met wie Trump een affaire zou hebben gehad, waaronder Stormy Daniels.