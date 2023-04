Gemeente vraagt huisarts veel te persoonlijke patiëntinformatie om warmtetoeslag. Omtzigt boos

Huisarts in Rotterdam Michelle van Tongerloo trekt op Twitter hard van leer tegen de gemeente die haar vroeg om persoonlijke informatie aan te leveren van een patiënt over onder meer hiv, incontinentie en ‘veel bloedverlies tijdens de menstruatie'. De reden? De vrouw had een warmtetoeslag aangevraagd.

"Lees dit bericht en laat het even goed op je inwerken. Het betreft een verzoek van de gemeente Rotterdam om zowat het hele medisch dossier van mijn patiënt naar hen toe te sturen...”, schrijft ze. "Volstrekt onzinnig. Zo hoor je niet met burgers om te gaan.”

Eind vorig jaar maakte Van Tongerloo al melding van het incident op LinkedIn, omdat de gemeente Rotterdam de warmtetoeslag van 500 euro weigerde toe te kennen omdat de arts de gevraagde informatie niet aanleverde. "Maar what the fuck is de relatie tussen hiv en je verwarming kunnen aanzetten”, schrijft ze. "Die vrouw heeft niks. Ze schrok zich wild, want zelf had ze geen brief gekregen. Toen heb ik haar 1200 euro gegeven.”

"Ik vind het absurd dat dit gebeurt. Ik heb me als arts aan beroepsgeheim te houden, ook tegenover andere artsen als dat niet in het belang van de patiënt is. Ze hadden kunnen bellen: heeft deze patiënt recht op warmtestoeslag? Dan had ik ja of nee kunnen zeggen. Maar de gemeente vindt dat dit allemaal gewoon mag, omdat mijn patiënt zelf het verzoek tot bijzondere bijstand had ingediend.”

Aangezien ze nul op het rekest kreeg, plaatste ze het bericht dinsdag op Twitter. Nu reageerde ook Kamerlid Pieter Omtzigt: "Een zeer verontrustende draad: ben zeer benieuwd naar de uitleg van de gemeente Rotterdam en de regering. En welke les heeft Rotterdam, waar zeer veel slachtoffers van het toeslagenschandaal wonen, getrokken?" Omtzigt gaat in de Kamer vragen stellen over het voorval.