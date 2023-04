Hoe een actieve CDA’er op de markt zomaar senator voor BBB werd

Mr. Robert Croll (68) uit Laren (Gelderland) wilde eigenlijk lid van de Eerste Kamer worden voor het CDA. Zijn vriend Laurens Boven, lijsttrekker van het CDA, zag dat ook wel zitten. Maar Croll kwam niet door de selectie. Maar toch kwam het goed. “Niet veel later ontmoette ik geheel toevallig op de markt in Deventer een bestuurslid van BBB. Daar bestond nog wel behoefte aan kandidaten. Toen heb ik een sollicitatiebrief geschreven,” vertelde hij enthousiast aan de Berkelbode. Nu het CDA geen route meer is naar een interessante baan is er voor Boeren Burgers en Buitenlui BBB.

Hij kwam hoog op de lijst en gaat als vierde van de 17 Eerste Kamerleden deel uitmaken van de BBB-fractie.

Wie nu denkt dat Croll aast op een zetel in de Eerste Kamer, ongeacht voor welke partij dat is, heeft het mis. Hij reageert: “Dat is beslist niet zo. Na het gesprek op de markt in Deventer heb ik me verdiept in het verkiezingsprogramma van BBB. Daar staat niks verkeerds in, is herkenbaar en het spreekt mij zelfs erg aan.”