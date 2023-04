Inside Forum: Dronken Baudet, porno, gegooi met flessen, vernederingen

Bij de politieke partij Forum voor Democratie heerste volgens oud-medewerkers jarenlang een intimiderende, toxische en onveilige werksfeer, ontdekte het AD. Ex-FvD’ers die zich negatief over de partij uitspraken, werden bedreigd met een torenhoge boete tot wel 170.000 euro. Maar getuigenissen van een seksfilmpje, drank, intimidatie en racisme zijn er toch. ,,Baudet verloor zichzelf meermaals door het drankgebruik’’.

Het AD heeft een heleboel voorbeelden, bijvoorbeeld over Baudet die een vrouwelijke fractiemedewerker een pornovideo stuurt. Of dezelfde Baudet die appt dat vrouwen en mannen van elkaar verschillen, net als zwarten en blanken: ‘dat er nu eenmaal verschillen bestaan tussen bijv. mannen en vrouwen; en dus ook tussen blanken en zwarten? IQ, testosteron, metabolisme, concentratievermogen, werkgeheugen, gewetensontwikkeling, empathische kracht, gevoeligheid voor ritme, adrenaline, enz enz?’

Er is ook een ware alcoholcultuur rond Baudet. Het AD citeert uit appverkeer tussen oud-persvoorlichter Tom Gorny met zijn voormalige werkgever. Hij noemt Baudets ‘excessief drankgebruik’ de ‘oorzaak van de onveilige werksituatie’. ,,Baudet verloor zichzelf meermaals door het drankgebruik, met woede-uitbarstingen tot gevolg. Baudet zette druk op de aanwezigen om ook te drinken, door opmerkingen te maken als: ‘als je niet drinkt, hoor je hier niet’.

Eén incident staat meerdere FvD-werknemers nog helder voor de geest. Het vindt plaats in wat FvD’ers noemen ‘het keldertje’ van het partijkantoor aan de Herengracht in Amsterdam. Die dag, 1 mei 2020, zijn tegen de zin van Baudet leden van de jongerenafdeling JFVD geroyeerd vanwege racistische en antisemitische berichten in appgroepen. Baudet richt zijn pijlen, verklaren getuigen, op de medewerker die het onderzoek heeft begeleid. Volgens hen gooit Baudet die avond meerdere lege flessen in de richting van de medewerker. De flessen raken hem niet, maar vallen achter hem kapot op de grond. ,,Ik weet nog heel goed dat er die avond uit woede met flessen is gegooid’’, blikt een van hen terug. ,,Dat was absoluut intimiderend, onveilig, toxisch, alles.’’

"Het is een kwaadaardige man in een kwaadaardige studentensfeer.”