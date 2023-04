Vermoedelijk brand uitgebroken in fabriek van Poetins ‘Doomsday-vliegtuig’

In de Russische stad Voronezh, in het zuidwesten van het land en nabij de Oekraïense grens, is een brand uitgebroken in een fabriek die vliegtuigen produceert. Dat melden verschillende Russische media, schrijft HLN. Er zijn naar verluidt ook explosies in de regio gehoord.

De VASO-fabriek zou onder meer vliegtuigen in opdracht van het Russische ministerie van Defensie produceren. Ook het ‘Doomsday-vliegtuig’ van president Vladimir Poetin – dat dient voor een nucleair conflict – zou in de fabriek zijn gemaakt.