Zwaar beveiligd VVD-Kamerlid Ellian: ‘Ik snak soms naar buitenlucht’

Vanwege zijn strijd tegen de georganiseerde misdaad wordt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zwaar bedreigd. Daarom wordt hij beveiligd, iets wat grote impact heeft op zijn dagelijks leven, vertelt hij bij Sven op 1.

Ellian is zich ervan bewust hoeveel moeite het kost om zijn veiligheid te bewaken. “Er zijn mensen die dag en nacht met je veiligheid bezig zijn.” Daarom gaat hij ook niet zomaar iets buiten de deur doen en zit hij vaak binnen. “Buitenlucht heeft een hele andere betekenis voor mij gekregen, ik kan er soms echt naar snakken.”

Zijn vader is rechtsgeleerde Afshin Ellian. Die moest voor de Iraanse ayatollahs vluchten en kwam naar Nederland. “Elke glimlach is een middelvinger naar de vijand”, leerde Ulysse van hem. Het geeft hem moed: “De vijand wil dat je je manier van leven opgeeft en bij de pakken neer gaat zitten. Ik blijf een optimistisch mens, want ik mag iets fantastisch doen.”