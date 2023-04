Wagnerbaas roept Moskou op oorlog te beëindigen: “Onze doelen zijn bereikt”

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft in een lange tekst op berichtendienst Telegram het Kremlin opgeroepen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en af te kondigen dat de doelen van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne bereikt zijn, zoals gepland.

Volgens Prigozjin hebben de Russische strijdkrachten een groot deel van de actieve mannelijke bevolking van Oekraïne gedood of op de vlucht gejaagd naar het buitenland. Rusland heeft naar zijn mening ook “een flink stuk” van het Oekraïense territorium ingepalmd. Hij stelt voor om daar stevig aan vast te houden en het met alle mogelijke middelen te verdedigen.