Hoe Trump, Pence en DeSantis het recordgeweld in de VS willen bestrijden? Met meer wapens

Er zijn meer vuurwapens dan mensen in de VS, maar volgens conservatieve kopstukken is het massaal bewapenen van burgers de enige manier om iets te doen aan het recordaantal massaschietpartijen.

Oud-president Donald Trump, oud-vicepresident Mike Pence, gouverneur van Florida Ron DeSantis en vele anderen riepen vrijdag op het podium van het jaarlijkse congres van de National Rifle Association (NRA) om het hardst dat de regering-Biden helemaal verkeerd bezig is met zijn voorzichtige pogingen om het moeilijker te maken voor bepaalde mensen om geweren en pistolen aan te schaffen.

“Ze willen jullie wapens afpakken, terwijl ze de gevangenisdeuren openen om bloeddorstige criminelen los te laten in jullie wijken”, aldus volksmenner Trump. De NRA heeft ondanks teruglopende ledenaantallen en beschuldigingen van corruptie nog steeds grote steun vanuit de conservatieve hoek. De vuurwapenlobby wordt gevoed door tientallen miljoenen aan donaties.

Alleen in het eerste kwartaal van dit jaar zijn al 214 mensen omgekomen bij 155 'mass shootings'. Hierbij worden alleen schietpartijen meegeteld waarbij minstens vier mensen gewond raken of gedood worden, zonder de schutter mee te rekenen. Deze cijfers lopen elk jaar op.