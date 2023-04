„Kleinerende opmerkingen, roddelen, zwartmaken, discriminatie, delen van persoonlijke informatie, sabotage pesten, schelden en schreeuwen”

Grensoverschrijdend gedrag in de Tweede Kamer is meer dan een serie incidenten, concludeert een onderzoekscommissie. Vooral ambtenaren voelen zich onveilig. Dat staat in een onderzoeksrapport, waarover NRC bericht.

De wetenschappers onderzochten hoe Kamerbewoners de sociale veiligheid ervaren. Ze baseren zich daarbij op 654 anoniem ingevulde vragenlijsten en 30 diepte-interviews met in totaal 34 (oud)Kamerbewoners.

De wetenschappers stellen dat er „sterke krachten zijn die reële risico’s vormen voor sociale onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag tussen Kamerbewoners”. De belangrijkste veroorzakers van dat gedrag zijn volgens hen ambtelijk leidinggevenden en Kamerleden. De gekozen politici en hun politieke medewerkers lijken zich „veiliger te voelen” dan uitvoerende ambtenaren.