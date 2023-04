Fox News erkent dat het loog over fraude met stemmachines en betaalt makers 787 miljoen dollar

“Dit is een van de lelijkste en meest gênante gebeurtenissen in de geschiedenis van de journalistiek.”, zegt CNN-presentator Jake Tapper. Hij krijgt de reactie van de conservatieve tv-zender Fox, die de leugens van Trump en co. maar bleef herhalen, nauwelijks uit zijn strot.

"I’m sorry. This is going to be difficult to say with a straight face."



Jake Tapper can't help but laugh at Fox News' statement after reaching a $787 million settlement with Dominion. pic.twitter.com/GpOQTGyMSx