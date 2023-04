Schreeuwen. Met deuren slaan. Mensen in tranen: Minister Wiersma (VVD) erkent dat hij een slechte baas is

Onderwijsminister Dennis Wiersma is als een razende tekeer gegaan tegen ambtenaren. In het eerste jaar van zijn ministerschap heeft hij geschreeuwd, met deuren geslagen en medewerkers onder druk gezet, vertellen ambtenaren aan De Telegraaf. De VVD-bewindsman erkent dat hij over de schreef is gegaan.

De 37-jarige minister zou sinds zijn aantreden in januari vorig jaar vooral tekeer zijn gegaan tegen jonge, beginnende ambtenaren. Als Wiersma ontevreden was, kon hij ontsteken in razernij. Aan dat driftige leiderschap zou afgelopen najaar een einde zijn gekomen. In die periode kwam ook het nieuws naar buiten over Matthijs van Nieuwkerk, de inmiddels van zijn voetstuk gevallen presentator van De wereld draait door.