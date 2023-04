Na echtscheiding komt 2,5 meter lange alligator uit de kelder tevoorschijn: ’10 jaar vastgehouden’

Medewerkers van de hulpclub ACCT Philly keken raar op toen ze langsgingen bij een recent gescheiden vrouw. In de kelder van haar huis in de Amerikaanse miljoenenstad Philadelphia bleek een 2,5 meter lange alligator al zeker tien jaar opgesloten te zitten.

De eigenaresse had de speciale dienst gebeld omdat ze genoeg had van het monster. Ze zei niks te maken te hebben gehad met het voeren of verzorgen van het monstreuze reptiel. Het was klaarblijkelijk het troeteldier van haar ex-man.

“Toen we naar het hangslot liepen, was er een klein raampje op de deur, zoals je in gevangenissen in films ziet”, zegt Sarah Barnett van de hulpclub tegen Fox News. “We keken de kelder in en zagen eerst eigenlijk alleen rotzooi. We waren opgeroepen voor een beest van 1,5 meter, maar later zagen we dat deze alligator veel groter was.”

Big Mack

Zijn levensomstandigheden waren volgens Barnett ronduit treurig. “Hij zat daar maar een beetje naar buiten te kijken, terwijl dit zulke slimme dieren zijn. Het maakte me gewoon verdrietig. Triest om zo’n dier te zien in zo’n omgeving.” Het beest luistert naar de naam Big Mack en is naar schatting 12 jaar oud.

“Toen we hem eruit haalden, was hij in het begin een beetje zenuwachtig. Hij raakte erg gestrest toen hij eruit kwam en hij draaide een beetje rond aan de vangpaal die we hebben ingezet”, vertelt Barnett. Er waren meerdere mensen nodig om het dier in bedwang te houden, de bek af te plakken en in een container te krijgen. “Je kon hem horen sissen.”

De alligator was volgens de bewoonster al een maand niet gevoerd, maar was desondanks ’relatief gezond’. Big Mack wordt overgebracht naar een dierenopvang in de staat Michigan.