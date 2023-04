Het spiekbriefje van Joe Biden: ‘Hij krijgt de namen en vragen van journalisten vooraf doorgespeeld’

Het doet denken aan de foto van verkenner Kajsa Ollongren, waarop vertrouwelijke aantekeningen te lezen waren. 'Positie Omtzigt, functie elders'. In de VS is president Joe Biden gefotografeerd met een spiekbrief in de hand, waarop naam, foto én vragen van een journalist gedrukt staan.

De 80-jarige Biden, die afgelopen week bekendmaakte nog vier jaar extra in het Witte Huis te willen werken, krijgt voor de persconferentie een gedetailleerd overzicht in de handen gedrukt, waarop de gelukkige journalisten geprint staan die een voorgekauwde vraag aan hem mogen stellen.

Noord-Amerika correspondent Erik Mouthaan deelt de foto van de 'Reporter Q&A April 26, 2023' waarop Question #1 van Courtney Subramanian [Soo-bruh-MAIN-ee-an], Los Angeles Times inclusief topic en vraag tot in de details is uitgetypt.

“Hij krijgt de vragen al doorgespeeld: tijdens persco heeft Biden een papiertje in zijn handen met daarop niet alleen de namen van de journalisten aan wie hij een vraag zal gunnen, maar ook hun vragen!” aldus Mouthaan.

“Voor de duidelijkheid: dit was bij persco staatsbezoek die strakker geregisseerd zijn dan reguliere persco's (die Biden overigens amper houdt). Het gebeurt dat journalisten gevraagd wordt aan te geven waar ze over willen vragen. Ze hoeven daar niet aan mee te werken.”

“Als je weet wat de vragen zijn, kun je je als leider voorbereiden. Dat lijkt me een spontaan antwoord in de weg staan. Het geeft het Witte Huis de kans om de makkelijkste vragen eruit te lichten”, besluit de journalist van RTL Nieuws.