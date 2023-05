Droneaanval op het Kremlin was vast niet van Oekraïne, maar ‘opent wel de weg naar zware escalatie’

Afgelopen nacht is een kleine drone ontploft boven het Kremlin. Volgens de Russen was het een aanval van Oekraïne op president Poetin. Ze spreken zelfs van een moordaanslag, maar het lijkt eerder een operatie onder valse vlag.

"Dat wil zeggen dat Rusland hier zelf achter zit, om zo hard te kunnen terugslaan naar de vermeende dader - volgens het Kremlin dus Oekraïne. Maar dat Oekraïne hier zelf achter zit lijkt me hoogst onwaarschijnlijk”, vertelt oud-kolonel en defensiespecialist Roger Housen bij HLN.

Waarom niet? “Een moordaanslag op de Russische president, dat zouden de Amerikanen nooit of te nimmer tolereren. Ze zitten al een hele tijd verveeld met de Oekraïense droneaanvallen over de Russische grens of in de Krim op brandstofdepots en militaire opslagplaatsen. Maar een directe aanslag op het Kremlin is potentieel zo explosief en kan leiden tot zulke zware escalaties dat de VS hier nooit akkoord mee zouden gaan."

Mobilisatie

Wel vreest de expert voor escalatie door de Russen. “Letterlijk valt te lezen dat alle middelen geoorloofd zijn, zeer zware taal dus. Dit is het perfecte excuus voor Rusland om het zwaar geschut boven te halen. Zo zou Rusland bijvoorbeeld het alertheidsniveau van hun kernwapenarsenaal kunnen verhogen. Niet om toe te slaan, maar om te dreigen. Wat ook kan is dat ze hun Iskander-kernraketten beginnen te verplaatsen. Doen ze dat, dan zouden we dat snel op satellietbeelden kunnen zien.”

“Wat me ook niet onwaarschijnlijk lijkt is dat Poetin straks een nieuwe mobilisatie start. In een soort nationale opstoot van patriottisme: ‘Zie je wel wat de Oekraïners doen, ze proberen onze president te vermoorden. Nu hebben we al onze jongens nodig.’ Dat zou het Russische leger, gezien het nakend Oekraïens offensief natuurlijk bijzonder goed uitkomen.”