China verbiedt tienduizenden burgers om het land te verlaten: ‘Ze vinden altijd wel een reden’

China verbiedt steeds meer inwoners - ook buitenlandse zakenmensen - om het land te verlaten. Tussen 2016 en 2022 is het aantal rechtszaken over een vertrekverbod verachtvoudigd, blijkt uit onderzoek van Reuters.

Buitenlandse lobbygroepen zijn bezorgd en spreken van een schokkende boodschap, nu de Chinese autoriteiten juist weer buitenlandse bedrijven willen aantrekken na drie jaar coronarestricties. "Sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam, heeft China de juridische mogelijkheden uitgebreid om een exitverbod op te leggen en die worden ook steeds meer gebruikt, soms ook zonder juridische rechtvaardiging", schrijft mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders die in een rapport tot dezelfde conclusie kwam als Reuters.

De club schat dat 'tienduizenden' Chinese burgers het land niet meer uit mogen. Ook is zeker 128 buitenlanders, van wie meer dan de helft Amerikanen en Canadezen, een verbod opgelegd om het land te verlaten.

Afgelopen week heeft China nog de contraspionagewet strenger gemaakt, waardoor het mogelijk is om iedereen die onderzocht wordt te dwingen in China te blijven. Het gaat vrijwel altijd om burgerrechtzaken, niet om strafzaken. Mensen die het land niet meer uit mogen hebben bijvoorbeeld op financieel gebied iets misdaan, het zijn ook vaak activisten, advocaten of etnische minderheden.

Contraspionage

Buitenlandse bedrijven maken zich zorgen over de nieuwe strenge wetgeving en de vage formulering van de term contraspionage. In de afgelopen weken hebben meerdere bedrijven de Chinese inspectie op bezoek gehad. "In een tijd waarin China proactief probeert het vertrouwen van bedrijven te herstellen om buitenlandse investeringen aan te trekken, zijn de exit-bans een erg gemengd signaal", reageert de EU in een statement.

Volgens een rapport kregen in 2018 34.000 mensen een verbod opgelegd om het land te verlaten, een stijging van 55 procent ten opzichte van het jaar ervoor. "Ze kunnen altijd wel een reden vinden om je te verbieden om het land te verlaten", zegt mensenrechtenactivist Xiang Li, die twee jaar China niet uit mocht voor hij in 2017 wist te ontsnappen naar de VS. "China houdt zich niet aan de wet. De wet is enkel bedoeld om de communistische partij te dienen. Dat werkt erg effectief."