Rusland is boos vanwege een drone die mogelijk door Oekraine richting Kremlin zou zijn geschoten.

De voormalige Russische president Dmitry Medvedev riep op tot het doden van de Oekraïense leider als reactie op de vermeende drone-aanval. "Na de terreurdaad van vandaag is er geen andere optie dan de fysieke eliminatie van Zelenskyy en zijn kliek", schreef Medvedev woensdag op Telegram. In zijn ogen hoeft Zelenskyy "er niet bij te zijn dals overgave van Oekraïne wordt ondertekenend", schreef Medvedev. “Zoals bekend heeft Hitler ook geen (overgave) getekend.” Er zal zeker een plaatsvervanger in de Oekraïne zijn zoals Hitlers korte opvolger, admiraal Karl Dönitz.

De Duitse Rusland-expert Stefan Meister vermoedt dat er een desinformatiecampagne achter het Russische relaas van de vermeende aanval op Poetin zit. "Oekraïne moet worden beschuldigd van staatsterrorisme", zei Meister tegen de kranten van de Funke-mediagroep. "Mogelijk is dit voorwendsel bedoeld om een ​​groot offensief op Kiev te rechtvaardigen, nog brutaler aanvallen op de Oekraïense burgerbevolking of zelfs een poging om de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy te vermoorden."