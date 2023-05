Trump schuldig bevonden aan seksueel misbruik

De jury die moest beslissen of Donald Trump in 1995 E. Jean Carroll, een schrijver en columnist , heeft verkracht heeft, uitgesproken dat Trump de schrijfster seksueel heeft misbruikt. Het ging niet om strafrecht: Trump gaat niet naar de gevangenis, maar het gaat om een schadevergoeding. Trump moet Caroll twee miljoen betalen.

In de rechtszaak beschuldigt Carroll Trump ervan haar te hebben verkracht in een kleedkamer in een warenhuis in de jaren 90.

Trump heeft de beschuldigingen van Carroll ontkend en heeft betoogd dat hij immuniteit geniet als voormalig president.

Op 26 maart 2021 besloot de rechtbank dat Trump niet kan worden beschermd door presidentiële immuniteit in deze zaak en dat de zaak mocht doorgaan.

Hoewel de uitkomst van de verkrachtingszaak geen invloed heeft op de presidentiële kandidatuur van Trump, zal de eventuele veroordeling wel zorgen voor verdere reputatieschade. Vóór zijn presidentschap kwam al diverse keren naar voren dat Trump vrouwonvriendelijk gedrag vertoonde. Meerdere vrouwen beschuldigen hem van aanranding.