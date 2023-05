D66-wethouder declareert 10.000 euro voor appartement: ‘Het staat niet mooi’

Monique Esselbrugge wilde in Nijmegen blijven wonen, terwijl ze in Eindhoven wethouder is voor D66. Daarom huurde ze in de Brabantse stad nog een appartement. De kosten - 10.000 euro in minder dan een jaar - declareerde ze bij de gemeente.

Daarbovenop kwam nog 1180 euro voor woon-werkverkeer, blijkt uit een overzicht dat het AD liet maken.

Normaal gesproken hoort een wethouder te wonen in de plaats waar hij of zij wethouder is. Een ontheffing is echter mogelijk en dan betaalt de gemeente huisvestingskosten. Esselbrugge zegt de helft van de tijd in Nijmegen te moeten wonen voor haar dochters. Met haar partner heeft ze co-ouderschap.

De gemeente blijft in ieder geval nog een jaar haar onkosten vergoeden, maar een groot deel van de oppositie stemde tegen. "Het staat niet mooi”, zegt Volt-fractievoorzitter Jacco Rubenkamp tegen het AD. "En behalve het punt van de onkosten is het ook gewoon belangrijk om in de stad te wonen. Als je naar de buurtsuper gaat, hoor je wat er speelt. Zulke voelsprieten kun je niet namaken of nabootsen.”

Oppositiepartij SP stemde voor maar niet van harte. "We zijn wel kritisch op de uitgaven”, aldus SP-fractievoorzitter Murat Memis. "Als de gezinssituatie een verhuizing niet toelaat waarom betaal je het dan niet zelf?”