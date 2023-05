Woedende oorlogsweduwen weggehaald van Kamertribune na zoveelste uitstel achterstallige betalingen

Een groep oorlogsweduwen schreeuwde het uit op de publieke tribune van de Tweede Kamer, nadat het kabinet tegen een motie voor een regeling van achterstallige betalingen had gestemd. De veelal oudere mensen werden daarop ruw door de beveiliging verwijderd.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp maakte daarna excuses over de wijze van ontruiming. Een aantal Kamerleden beloofden alsnog met de oorlogsweduwen in gesprek te gaan over de 'backpay-regeling, die geldt als morele genoegdoening voor mensen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger die in 2015 nog in leven waren en nooit salaris ontvingen.

Rekken tot niemand meer in leven is

Een groep weduwen valt niet onder deze regeling. De politiek is nu al bijna acht jaar bezig om hier een oplossing voor te vinden, en de SP en PvdA wilden per motie afdwingen dat deze weduwen alsnog hun geld krijgen, maar de regeringspartijen stemden tegen, waarna de weduwen woedend werden. En terecht, de groep bestaat uit veelal heel oude mensen, en die groep wordt steeds kleiner.

“Ze hebben jaren gewacht op een regeling voor een groep die steeds kleiner werd omdat ze overlijden. Dat we daar als overheid geen kleine regeling voor hebben kunnen treffen, ervaar ik als een groot falen”, zegt PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis tegen het AD.

'Ontzettend zielige vertoning'

Voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden Jan van Wagtendonk is ziedend en wil 'de staatssecretaris onder de neus drukken' nu direct in actie te komen. “Het is een ontzettende zielige vertoning, en met maar één reden: geld. Het is een schandaal dat ze het plan afwijzen”, zegt hij. “Het gaat om de erkenning van het leed en het verlies dat we hebben gehad. Dit is een ereschuld.”

Voorzitter Anton te Meij van de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp hoopt dat Staatssecretaris Van Ooijen zich nog bedenkt, al heeft hij geen goed woord over voor hem: “Hij heeft oorlogsgetroffenen in portefeuille, maar hij heeft nog nooit gesproken met de delegatie! Het is echt een verschrikking die man.”