Oekraïne is klaar om zijn langverwachte offensief tegen de Russische troepen te lanceren. Dat zegt Oleksiy Danilov, secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad, tegen de BBC. Hij stelde zaterdag dat de aanval “zondag, maandag, of over een week” kan beginnen.

Oekraïne plant al maanden een tegenoffensief. Maar het heeft zoveel mogelijk tijd nodig gehad om troepen te trainen en militair materieel van westerse bondgenoten te ontvangen.