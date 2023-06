Meerderheid Kamer bespreekt mogelijk verbod Forum

Een grote groep fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaat woensdag in gesprek met deskundigen over de strijd tegen ’de antidemocratische onderstroom’ in Nederland. Een van de vragen is of Forum voor Democratie van Thierry Baudet verboden zou moeten worden.

Dat blijkt uit stukken die de uitgenodigde sprekers bij het rondetafelgesprek naar het parlement hebben gestuurd en die De Telegraaf heeft gezien. Zo komt politiek onderzoeker René Cuperus aan het woord. Hij noemt het ’raadzaam en wijs’ om te kijken naar het Duitse model waarbij politieke partijen verboden kunnen worden ’als zij de beginselen van de liberale democratie met voeten treden’.

Het gesprek met twaalf experts is een initiatief van fractievoorzitters Hermans (VVD), Paternotte (D66), Heerma (CDA), Kuiken (PvdA), Klaver (GL), Ouwehand (PvdD), Bikker (CU) en Dassen (Volt).