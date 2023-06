Ex-generaals waarschuwen: Wagner bouwt kampen met duizenden strijders in Belarus

Oekraïne moet nog altijd oppassen voor het Wagner-leger, waarschuwen voormalige topgeneraals. In Belarus zouden militaire kampen met duizenden strijders worden gebouwd ter voorbereiding op een aanval op Oekraïne.

Volgens deskundigen van het Institute of the Study of War (ISW) wordt het leger van Prigozjin niet ontmanteld en kan het dus gewoon blijven functioneren. Ook zou de groep nog aan het rekruteren zijn in Rusland.

De Britse oud-generaal Lord Richard Dannatt, vertelt aan Sky News: “Blijkbaar heeft Prigozjin het strijdtoneel verlaten om naar Belarus te gaan, maar betekent dat het einde van Prigozjin en de Wagnergroep? Het feit dat hij naar Wit-Rusland gaat, is denk ik wel zorgwekkend.”

Dannatt vervolgt: “Wat we nu niet weten en wat we in de komende uren en dagen zullen ontdekken, is hoeveel Wagnerstrijders daadwerkelijk met hem zijn meegegaan naar Belarus Als hij naar Belarus is gegaan met een grote strijdmacht in zijn kielzog, dan vormt hij opnieuw een bedreiging voor Kiev”, legt Dannatt uit. “Oekraïne moet die flank heel goed in de gaten houden en klaar zijn om een nieuwe aanval vanuit Belarus af te slaan.”

De Duitse ex-generaal Roland Kather denkt dat het hele gebeuren van afgelopen weekend een maskerade is voor een geheime operatie, zegt hij tegen Die Welt. “Prigozjin gaat naar Wit-Rusland, zijn Wagnerstrijders volgen hem en op een gegeven moment zullen ze Oekraïne vanuit Wit-Rusland aanvallen.”