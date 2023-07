“Rusland staat aan de rand van een burgeroorlog”

Volgens de Oekraïense inlichtingenchef staat Rusland op de rand van een burgeroorlog. Dat zegt Kirilo Budanov in een zeldzaam interview met de krant The Times.

Budanov gelooft op basis van de informatie waarover hij beschikt dat Rusland steeds dichter bij een burgeroorlog komt. Hij komt tot deze conclusie dankzij de analyse die zijn diensten hebben uitgevoerd na de gewapende opstand van de troepen van Wagner op 24 juni.

Tijdens deze opstand werd inderdaad in 17 van de 46 Russische regio's steun voor de muiterij uitgesproken, legt Budanov uit. "Onze gegevens laten duidelijk zien dat de Russische bevolking in twee kampen is verdeeld", zegt Budanov. "Dit bevestigt heel duidelijk wat we al hebben waargenomen: Rusland staat op de rand van een burgeroorlog. Er is maar één klein intern probleem nodig om het conflict te laten escaleren."