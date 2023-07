Rutte toch in de race voor internationale topfunctie? “Er komen volgend jaar drie posities vrij”

Hij had het besluit over zijn vertrek zondagochtend pas genomen en gaat straks het liefst wat meer voor de klas staan, aldus demissionair premier Mark Rutte zelf. Toch werd op social media al maanden justitieminister Dilan Yesilgöz naar voren geschoven. En komen er volgend jaar drie internationale topfuncties vrij.

Er is namelijk "toevallig of niet", schrijft Business Insider, in 2024 een nieuwe secretaris-generaal van de NAVO nodig, een voorzitter van de Europese Commissie en een voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders.

Rutte zegt weliswaar keer op keer niet naar het buitenland te willen, maar we weten allemaal hoeveel het woord van Rutte waard is. Bovendien klinkt de naam van de VVD'er wel degelijk als opvolger van NAVO-topman Jens Stoltenberg, EC-voorzitter Ursula von der Leyen of voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.