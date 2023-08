De hypocrisie van het Forum van Democratie kent geen grenzen

FvD-voorman Thierry Baudet en zijn volgelingen spuien regelmatig onzin op social media over de 'perfide industrie die het op onze kinderen gemunt heeft' en de 'seksualisering en indoctrinering van kinderen', die volgens hen bijvoorbeeld in het schoolprogramma 'Lentekriebels' en het NPO-programma 'gewoon bloot' tentoongespreid worden.

Maar als er in de Tweede Kamer gestemd wordt over het strafbaar stellen van meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag, bijvoorbeeld bij volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar (sexchatting), dan stemt de FvD als enige tegen.

Het gaat hier om een wetsvoorstel waarbij niet alleen 'sexchatting' met minderjarigen, maar ook het hebben van seksueel contact met iemand tegen zijn of haar wil (zonder consent) strafbaar is. Je zit fout als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil, ook al is er geen bewijs van dwang, geweld of bedreiging.

Daarnaast wordt seksuele intimidatie, zowel offline als online, strafbaar. En gaan de maximale straffen voor een aantal seksuele misdrijven omhoog, bijvoorbeeld bij misbruik van kinderen en kwetsbaren. Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangiften doen van seksueel overschrijdend gedrag.

Het nieuwe wetsvoorstel is begin juli aangenomen met 145 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Wetenschapsjournalist Adriaan 'Sjamadriaan' ter Braacke brengt de hypocriete houding van de FvD-adepten vandaag in een Twitter-vierluik onder de aandacht.