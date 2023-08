De VVD nu al bevreesd: Henk Kamp komt met wanstaltige opmerking over Pieter Omtzigt

Henk Kamp haalt in een gesprek met WNL op de radio vilein uit naar Pieter Omtzigt. "Hij raakte al in een burn-out door fractiewerk. Ik kan me niet voorstellen dat hij aan een eigen partij begint", zegt de 71-jarige oud-minister van de VVD schaamteloos.

Nu Pieter Omtzigt serieus overweegt een eigen partij te beginnen én op meer dan 45 zetels staat in de peilingen, is het kennelijk tijd voor de VVD om in de tegenaanval te gaan, nog voor de campagne goed en wel is begonnen.

Kamp suggereert in het gesprek op NPO Radio 1 dat Omtzigt zijn verantwoordelijkheid niet neemt en het Kamerwerk niet aankan, maar vergeet erbij te zeggen dat het voormalige CDA-Kamerlid een van de grootste schandalen in de politieke geschiedenis van Nederland heeft blootgelegd. En daarna door zijn eigen partij is weggepest.

Op X, voorheen Twitter, krijgt Kamp het zwaar te verduren:

Wat een zeldzaam misselijke opmerking dit. Nota bene van een voormalig minister die ironisch genoeg toen hij in had moeten grijpen in Groningen zich verschuilde achter meer onderzoeken. En niks deed. Precies wat hij Omtzigt hier - overigens onterecht - verwijt. https://t.co/880wcejAEV — Peter Kwint (@peterkwint) August 7, 2023

Zonder Omtzigt was het toeslagenschandaal nooit ontrafeld. Hij nam júist verantwoordelijkheid. Wie geen verantwoordelijkheid heeft genomen is het Kabinet. En die burn-out kwam niet door fractiewerk hè? https://t.co/QotVUIhEs5 — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 8, 2023

De anti-#Omtzigt campagne wordt voorzichtig opgelijnd. dit is nog maar het begin. https://t.co/apeAohQY5i — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) August 7, 2023

Henk Kamp is de grootste backstabber van de Nederlandse politiek, en dat hij de burn-out van Omtzigt aan Omtzigt zelf wijt terwijl die clearly door het gajes dat hem met alle geweld weg wilde hebben werd veroorzaakt is beyond smerig. https://t.co/mQC4OmgEnV — Denkjewel (@Denkjewel) August 7, 2023

Niemand in het kabinet had het lef of doorzettingsvermogen om het toeslagenschandaal zo te ontrafelen als Omtzigt heeft gedaan. Met je ‘geen verantwoordelijkheid nemen’…. https://t.co/Gmi9pLrOwh — Eloïse (@eloisekasius) August 7, 2023

Ik vermoed dat de VVD met deze doorzichtige demonisering van Omtzigt vooral zichzelf sloopt..#VVD vs #Omtzigt



Maar blijkbaar hebben ze het idee dat mensen dom zijn;

dat ze echt denken dat mensen hier niet doorheen prikken? 🤔 https://t.co/ajDHd1FHTR pic.twitter.com/PRraoZD0kj — Matthijs Pontier💚🏴‍☠️Groene Piraten🌻Ph.D (@Matthijs85) August 8, 2023