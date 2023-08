Ina Brouwer (ex-CPN) wil weer kamerlid worden

In een zomer die in het teken staat van de vertrekkende volksvertegenwoordigers, zijn er ook nog mensen die juist het parlement in willen: voormalig GroenLinks-lijsttrekker Ina Brouwer hoopt na bijna dertig jaar op een terugkeer in de Tweede Kamer in de nieuwe roodgroene fractie van PvdA en GroenLinks. Dat meldt de Volkskrant.

Brouwer (73) heeft zich gemeld bij de kandidatencommissie. Ze voelt een sterke roeping, juist nu het Binnenhof door een moeilijke tijd gaat en het landsbestuur kampt met veel complexe problemen tegelijk. "Er zijn mensen die zeggen: doe het niet, je komt in een slangenkuil. Maar daar kan ik toch niet aan toegeven? Je kunt de democratie toch niet links laten liggen omdat het zo slecht gaat?"

Brouwer is jurist en was al Tweede Kamerlid van 1981 tot 1986 en van 1989 tot 1994, eerst namens de Communistische Partij van Nederland (CPN), die vervolgens onder haar leiding opging in GroenLinks.