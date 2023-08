Maleisië: eigenaren van lhbti-horloges riskeren celstraf

Eigenaren of verkopers van de regenboogkleurige horloges van de Zwitserse horlogemaker Swatch riskeren drie jaar gevangenisstraf in Maleisië. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring gezegd.

Behalve een gevangenisstraf kan een persoon die zo'n horloge draagt of verhandelt ook een geldboete krijgen van omgerekend ongeveer 4000 euro. Het ministerie zei verder dat het alle lhbti-verwijzingen op Swatch-horloges, dozen, wikkels, accessoires of andere items verbiedt, omdat ze "schadelijk zijn of kunnen zijn voor de goede zeden".

Het vervolgde dat de horloges "de belangen van de natie kunnen schaden door de lhbti-beweging, die niet door het grote publiek in Maleisië wordt geaccepteerd, te promoten, te ondersteunen en te normaliseren".

In mei namen ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land 172 horloges van Swatch in beslag wegens de aanwezigheid van de letters 'LGBTQ' op de horloges. Swatch spande een rechtszaak aan en eiste een schadevergoeding en teruggave van de horloges.

Homoseksualiteit is verboden in Maleisië en lhbti'ers worden gediscrimineerd. Premier Anwar Ibrahim heeft gezegd dat lhbti-rechten niet zullen worden erkend door zijn regering.