Oekraïners kopen ambtenaren om zodat ze niet in dienst hoeven: het moreel hapert

Oekraïense mannen betalen de lokale rekruteringsbureaus in het land veel geld om niet in dienst te hoeven. Toen president Zelensky achter deze corruptie kwam heeft hij alle bazen van de bureaus ontslagen. Volgens Oost-Europadeskundige Laurien Crump is het een teken dat het moreel van het Oekraïense leger hapert, vertelt ze bij de NOS.

Alle mannen tussen de 18 en 60 moeten het leger in, maar velen willen dat niet. Zo zijn er duizenden Oekraïne ontvlucht. Dat deden ze veelal met de hulp van rekruteringsambtenaren die in ruil voor enkele duizenden euro's papieren vervalsten. Eén rekruteringschef in Odesa kocht een miljoenenvilla in Spanje met het geld dat hij zo verdiend had.

Volgens Crump gaat het dan ook om grote aantallen mannen die hun militaire dienst zijn ontlopen door ambtenaren om te kopen. "Als één rekruteringsofficier hier al zoveel geld mee kan verdienen, en het in ieder geval om tientallen corrupte officieren gaat, zegt dat veel over de schaal waarop dit gebeurt. Al zal het wel een fractie zijn van de honderdduizenden actieve militairen."

Het zegt wel iets over het moreel onder de Oekraïners, zegt Crump. "Lang leek het erop dat de Oekraïners op weg waren de Russen te verslaan. Maar Russen hebben een lange adem. Omdat Rusland een totalitair regime is, kan Vladimir Poetin zo een blik met al dan niet geschoolde soldaten opentrekken. Zelensky kan dat niet."

"De praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht", zegt Crump. "Dat heeft ongetwijfeld zijn weerslag op het moreel. Het zelfvertrouwen begint weg te ebben."