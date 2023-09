I&O-zetelpeiling: Omtzigt, PvdA/GL en VVD samen aan kop

De aantrekkingskracht van de partij van Pieter Omtzigt is in de peiling van I&O al weer een beetje gedaald. Vergeleken met augustus levert Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omtzigt, drie zetels in en komt op 28. De gezamenlijke lijst van PvdA/GL is stabiel (van 28 naar 27 zetels) en de VVD wint er drie en komt daarmee op 25 zetels. Hiermee gaan NSC, PvdA/GL en VVD gezamenlijk aan kop, zo blijkt uit de I&O Research zetelpeiling van september.

D66 verdwijnt bijna, net als het CDA. D66 daalt van 24 naar 6 zetels, het CDA van 15 naar 4.

BBB is duidelijk over het hoogtepunt heen; het wordt een grote partij, maar vermoedelijk niet de grootste. De partij van Caroline van der Plas en Mona Keizer staat op 14 zetels. Ook in nood: Ja21 dat nog 1 zetel overhoudt, de SP die van 9 naar 5 gaat en de VVD die vergeleken met de vorige verkiezingen (toen nog met Rutte als lijsttrekker) 9 zetels verliest.