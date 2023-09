Donald Trump overweegt Kristi Noem als vrouwelijke running mate

Donald Trump moet op zoek naar een nieuwe kandidaat vice-president. Mike Pence, die vicepresident was in de eerste termijn van Trump, bleek uiteindelijk de democratie en de wet belangrijker te vinden dan Trump. Pence is nu dus vijand.

Dit weekeind zei Trump dat hij Kristi Noem een goede kandidaat vindt om zijn tweede vrouw te zijn. Noem (51) is nu gouverneur van het oerconservatieve Zuid-Dakota. Ze past helemaal in het plaatje dat de aanhangers van Trump fijn vinden. Als gouverneur heeft Noem een conservatieve agenda gevoerd. Ze heeft zich ingezet voor het behoud van het recht op wapenbezit, het bestrijden van abortus en het verminderen van de belastingen. Ze heeft ook een aantal controversiële maatregelen genomen, zoals het verbod op genderidentiteitsveranderingen voor transgender jongeren.

Dat er aanhoudende geruchten zijn dat de getrouwde Noem minnaars heeft, vindt Trump geen probleem