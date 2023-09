Rutte sloot migratiepact met antisemitische malloot

Er was al van alles aan te merken op de migratiedeal die Europa onder leiding van Rutte sloot met de alleenheerser over Tunesië, Kais Saied. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij vluchtelingen opzettelijk liet creperen in de woestijn. En ook dat hij nu juist vluchtelingen aanmoedigt en help om de vluchten naar Europa. Dat laatste in de hoop nog meer geld los te troggelen van de EU.

Maar in een Tv-toespraak liet Saied blijken dat hij rara opvattingen heeft over joden. Volgens hem zitten de joden achter de verwoestende krachten die de ramp in Libië veroorzaakten. De storm die in de Libische stad Derna een gigantische ramp veroorzaakte heet Daniel. Volgens de president is de naamkeuze van een ‘Hebreeuwse profeet’ een gevolg van een ‘zionistisch’ complot. Dat bewijst voor hem dat ‘de zionistische beweging helemaal is doorgedrongen in de geesten en het denken en die in een staat van intellectuele coma heeft gebracht’. De naam Daniël is een keuze van de Griekse meteorologische dienst, volgens een alfabetisch systeem.

In het verleden was hij ook al de man die het parlement buitenspel zette en die verkondigde dat de komst van Sub-Sahara-vluchtelingen een omvolkingscomplot is om Tunesiërs weg te duwen. Het belette Rutte niet hem tot bondgenoot te kiezen om Afrikanen weg te houden uit Nederland.