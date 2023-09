Wat als de PVV een hekel had aan joden?

In het programma van de PVV staat de gebruikelijke bagger aan discriminerende voorstellen. De VVD vindt het kennelijk geen principieel probleem en wil samenwerken met Wilders.

Misschien is het gewenning: als je rare dingen vaak genoeg hoort worden ze minder raar. Daarom een tekst experiment. In het PVV-verkiezingsprogramma hebben we het woord moslim vervangen door jood, sharia door jodenoorlog, koran door Oude Testament, hoofddoek door keppeltje. Geen woord veranderd, behalve de genoemde woorden Dan krijg je dit.

De jodenmaffia zaait hier inmiddels dood en verderf. Steek- en schietpartijen wisselen elkaar in hoog tempo af, conducteurs zijn hun leven op de trein niet meer zeker, en een mooie zonnige dag aan het strand wordt verziekt door met name Joodse reljongeren. Het is daarom de hoogste tijd voor zero tolerance. De politie moet weer de baas zijn op straat.

Er is in Nederland ook geen plaats voor sympathisanten van de gewelddadige Joodse oorlog en Joodse Wet. Nederland is geen Joods land. Onze eigen cultuur en seculiere wetten hebben altijd voorrang en als je dat niet bevalt, vertrek je maar.

In Nederland wonen tienduizenden sympathisanten van de Joodse oorlog. Onze veiligheidsdiensten kunnen hen niet continu allemaal in de gaten houden. Daarom moet Nederland een systeem van administratieve detentie invoeren. Zodat joden waar nodig preventief opgesloten kunnen worden.

Verbod op Joods onderwijs, omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt

De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Er is echter geen plaats voor onderwijs dat haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel of LHBTI, gelovig of geloofsverlater. Dat betekent dat wij Joods onderwijs geen plek in ons bestel geven en daarom verbieden.

Nederland is geen Joods land: geen Joodse scholen, oude testamenten en moskeeën • We willen minder Jodendom in Nederland en dat bereiken d.m.v. minder niet-westerse immigratie en de introductie van een algehele asielstop • Verbod dubbele nationaliteit • Verbod op het dragen van Joodse keppeltjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal