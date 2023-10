Oostenrijkse Bierpartij staat derde in de peilingen: BIER heeft 12 procent van het electoraat achter zich

Punkrocker Dominik Wlazny, alias Marco Pogo, is een rijzende ster in de Oostenrijkse politiek. 'Die Bierpartei' staat op plek drie in de Weense peilingen. Hij heeft maar liefst 12 procent van de stemgerechtigden achter zich gekregen met gratis bierbeloftes, steunplannen voor de horeca- en cultuursector en een plan voor een heuse hoofdstedelijke bierfontein, schrijft de Oostenrijkse krant Heute.

Wlazny timmert al vanaf 2014 aan de weg met BIER. Het begon als satire, maar hij beschouwt de partij ondertussen als meer dan een grap. De zanger van de band Turbobier – bekend van de songtekst “If you like to be fat and drink a lot every day, then vote for us now, the Beer Party, we’ll abolish the alcohol tax” – nam in 2020 deel aan de Weense gemeenteraadsverkiezingen met tien serieuze en minder serieuze partijstandpunten.

BIER-beloftes

Hij wil de beroemde fontein Hochstrahlbrunnen vervangen door een bierfontein, buiten eten toestaan in de winter, de verplichte sluitingstijden van bars en restaurants afschaffen en elk huishouden maandelijks een gratis vat bier geven. Ook wil BIER het budget van muziekscholen en kleine culturele instellingen verhogen en ervoor zorgen dat er meer repetitieruimtes voor jonge muzikanten komen in de stad.

Pogo deed in 2022 mee aan de presidentsverkiezingen en eindigde derde. Als het zo doorgaat, wordt hij de derde partij van Oostenrijk bij de deelstaat- en gemeenteraadsverkiezingen in 2025. In de recente peilingen is hij de ÖVP en Die Grünen voorbijgestreefd.