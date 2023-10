‘Iedere 10 minuten sterft een kind’. Kloppen de doden-cijfers van Hamas?

Volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid zijn ruim 8.000 Palestijnen, waaronder bijna de helft kinderen, omgekomen bij de recente bomaanslagen in Gaza. Volgens Save the Children wordt nu iedere tien minuten een kind gedood in Gaza.

Deze cijfers hebben wereldwijd geleid tot veroordelingen van Israël en hebben bijgedragen aan de roep om een staakt-het-vuren in de oorlog tegen Hamas.

Maar kloppen de cijfers, vraagt The Economist. Er bestaat scepsis over de betrouwbaarheid van de cijfers over het dodental die worden verstrekt door de Palestijnse gezondheidsfunctionarissen, die zij zijn benoemd door Hamas.

De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben eerder vastgesteld dat de door het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid gerapporteerde cijfers consistent en betrouwbaar zijn. Ondanks twijfels zijn er goede redenen om de cijfers uit Gaza te vertrouwen, aangezien deze in het verleden zijn geverifieerd en toen klopten ze. Het hoge dodental in Gaza is niet verrassend vanwege de intensiteit van de Israëlische luchtaanvallen, en hoewel er meningsverschillen bestaan over de precieze aantallen, valt niet te ontkennen dat duizenden Palestijnen hun leven hebben verloren.