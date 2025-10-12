ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

gezondheid
door Andrei Stiru
zondag, 12 oktober 2025 om 9:18
143964668_m
Je hoort vaak dat gewrichten nu eenmaal wat “verslijten” als je ouder wordt en dat pijn en stijfheid erbij horen. Maar nieuw onderzoek laat steeds duidelijker zien dat sommige vormen van gewrichtspijn niet onvermijdelijk zijn.
In een gezond gewricht zorgen botten, kraakbeen, vloeistof, spieren, pezen en zenuwen samen voor soepelheid. Kraakbeen, het gladde weefsel tussen botten, heeft geen eigen bloedvaten; het ‘leeft’ dankzij de vloeistof en nutriënten die het opvangt tijdens beweging. Beweeg je te weinig, dan verarmt het kraakbeen: het krijgt minder zuurstof en voedingsstoffen.
Daarom schetst het oude idee van artrose als 'slijtage' eigenlijk geen juist beeld. Het is een langdurig evenwicht van afbraak en opbouw, dat wordt beïnvloed door belasting, ontstekingen, veroudering en genen. Hoe zwaarder het gewricht belast wordt, hoe sterker het risico op beschadiging. En ontstekingen kunnen die schade versnellen.
Beweging is de remedie
Beweging die niet te intensief is, pakt dat allemaal aan. In gewrichten vermindert het de hoeveelheid ontstekingsstoffen. Het stimuleert ook de productie van stoffen die kraakbeen ondersteunen en het kan mechanismen remmen die schade aan kraakbeen versnellen.
De kunst is wel om niet te hard van stapel te lopen, want overbelasting kan juist schade veroorzaken. Kies daarom voor een mix van krachttraining, rekoefeningen en functionele beweging zoals traplopen. Of ga gewoon eens lekker wandelen.
Bron: Science Alert
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 496721562

Waar is dat kleine klepje onderaan de wasmachine voor?

ANP-537460166

Winkelstraten stromen weer vol: nadelen van online shoppen steeds meer duidelijk

Scherm­afbeelding 2025-10-11 om 17.50.05

Wilders vindt het te eng om aan debatten mee te doen. Of is dat een smoesje?

242642288_m

Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

ANP-83869444

Werkt een blauwlichtbril echt tegen vermoeide ogen en slapeloosheid? (en wat is blauw licht eigenlijk?)

anp111025097 1

Amerikaanse oud-president Biden ondergaat bestraling voor kanker

gandr-collage (16)

Tandpasta essentieel voor gezonde tanden? Dit is de waarheid

Loading