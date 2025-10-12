Is dit het beste medicijn tegen gewrichtspijn?

Je hoort vaak dat gewrichten nu eenmaal wat “verslijten” als je ouder wordt en dat pijn en stijfheid erbij horen. Maar nieuw onderzoek laat steeds duidelijker zien dat sommige vormen van gewrichtspijn niet onvermijdelijk zijn.

In een gezond gewricht zorgen botten, kraakbeen, vloeistof, spieren, pezen en zenuwen samen voor soepelheid. Kraakbeen, het gladde weefsel tussen botten, heeft geen eigen bloedvaten; het ‘leeft’ dankzij de vloeistof en nutriënten die het opvangt tijdens beweging. Beweeg je te weinig, dan verarmt het kraakbeen: het krijgt minder zuurstof en voedingsstoffen.

Daarom schetst het oude idee van artrose als 'slijtage' eigenlijk geen juist beeld. Het is een langdurig evenwicht van afbraak en opbouw, dat wordt beïnvloed door belasting, ontstekingen, veroudering en genen. Hoe zwaarder het gewricht belast wordt, hoe sterker het risico op beschadiging. En ontstekingen kunnen die schade versnellen.

Beweging is de remedie

Beweging die niet te intensief is, pakt dat allemaal aan. In gewrichten vermindert het de hoeveelheid ontstekingsstoffen. Het stimuleert ook de productie van stoffen die kraakbeen ondersteunen en het kan mechanismen remmen die schade aan kraakbeen versnellen.

De kunst is wel om niet te hard van stapel te lopen, want overbelasting kan juist schade veroorzaken. Kies daarom voor een mix van krachttraining, rekoefeningen en functionele beweging zoals traplopen. Of ga gewoon eens lekker wandelen.