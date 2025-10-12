Trends op de arbeidsmarkt: zo ziet solliciteren er in 2025 uit

Solliciteren anno 2025 gaat er totaal anders aan toe dan tien jaar geleden. De motivatiebrief, ooit het heilige startpunt van elke sollicitatie, is op zijn retour. Kunstmatige intelligentie (AI) neemt steeds vaker het schrijfwerk over en sommige kandidaten laten de brief zelfs helemaal zitten.

Volgens Boudewijn Dekker, oprichter van wervingsplatform JobQ, zijn er momenteel vooral veel latent werkzoekenden: mensen die wel openstaan voor een nieuwe baan, maar niet actief zoeken. “De werkloosheid is superlaag, dus de meeste mensen hebben wel een baan. Maar als je vraagt hoe het op hun werk gaat, dan zie je de mondhoeken toch vaak naar beneden gaan”, zegt hij.

De voornaamste reden om van baan te wisselen? Geld. “Zeker voor wie ongeveer twee keer modaal verdient, zien we dat salaris de belangrijkste reden is om een andere baan te overwegen”, vertelt Dekker. Ook thuiswerkmogelijkheden, reistijd en werktijden spelen een grote rol.

AI doet het sollicitatiewerk

Omdat veel mensen geen zin hebben in lange sollicitatieprocessen, schakelen ze AI in. Met een paar ingevulde regels kan een chatbot tientallen brieven tegelijk versturen. Dekker noemt dat casinosolliciteren: “Als je honderd keer schiet, schiet je misschien één keer raak, is de gedachte. Maar je hebt zelf geen idee waar je hebt gesolliciteerd.”

Aan de andere kant gebruiken ook werkgevers AI om brieven te screenen. “Recruiters kijken gemiddeld acht seconden naar een sollicitatie. Vaak beslist een algoritme al of je brief direct in de prullenbak belandt.”

De motivatiebrief heeft volgens Dekker “geen toegevoegde waarde” meer. “Je toetst vooral of iemand een goede brief kan schrijven, maar dat is maar bij weinig banen relevant.” Steeds meer werkgevers nemen daarom genoegen met alleen een kort profiel en cv.

Omgekeerd solliciteren

Een opvallende trend is het “omgekeerd solliciteren”: werkgevers benaderen kandidaten in plaats van andersom. “Het proces moet veel transparanter zijn”, vindt Dekker. “Werkgevers moeten zich meer opstellen als de vragende partij.”

Kandidaten geven vooraf hun wensen door, zoals salaris en werktijden, en werkgevers reageren als ze dat kunnen bieden. Zo ontstaat sneller een eerlijke match.

AI kan ook positief uitpakken: het helpt bij ‘skills-based werven’, waarbij wordt gekeken naar vaardigheden in plaats van diploma’s. “Een horecamanager kan met haar klantgerichtheid en stressbestendigheid prima accountmanager worden”, zegt Dekker. “Dankzij AI zien we dat soort matches eindelijk ontstaan.”