Poetsen met tandpasta lijkt een automatisme, maar wat voegt het precies toe aan je mondgezondheid? Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat goede tandpasta niet duur hoeft te zijn, maar wel cruciaal is voor bescherming tegen gaatjes.​

Fluoride maakt het verschil

Het belangrijkste ingrediënt in tandpasta is fluoride , een natuurlijk mineraal dat tandglazuur versterkt en tandbederf tegengaat.Fluoride herstelt kleine beschadigingen in het glazuur voordat ze gaatjes worden en vormt een beschermende laag tegen zuuraanvallen van bacteriën. Tandartsen raden vrijwel unaniem fluoridehoudende tandpasta aan, omdat de hoeveelheid fluoride in voeding en water onvoldoende is voor effectieve bescherming.​ Bij twee keer dagelijks poetsen met fluoridetandpasta neemt de kans op gaatjes significant af, zonder gezondheidsrisico's bij normaal gebruik.​

Gebruik niet te veel tandpasta: dan poets je slechter

Let op deze punten bij aanschaf

De RDA-waarde bepaalt het schurende vermogen: kies onder de 70 bij gevoelige tanden , maar boven de 50 voor effectieve plakreiniging.Voor tandvleesproblemen zijn antibacteriële ingrediënten zoals natriumbicarbonaat effectief gebleken, met onderzoek uit 2024 dat aantoont dat 62% concentratie optimaal werkt. l ​ Kies tandpasta met een keurmerk zoals het Ivoren Kruis of NVM-certificaat voor gegarandeerde kwaliteit en veiligheid.Een erwt-grote hoeveelheid tandpasta is voldoende voor volwassenen; meer gebruiken vermindert zelfs de effectiviteit doordat je niet goed voelt of alles schoon is.​

Tandpasta is geen luxe maar noodzaak voor je mondgezondheid. Het verschil tussen poetsen met en zonder fluoridehoudende tandpasta is meetbaar in de tandartsstoel: zonder loop je significant meer risico op gaatjes en tandbederf. De investering van enkele euro's per tube voorkomt veel hogere kosten voor tandartsbehandelingen later.

