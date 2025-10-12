Diplomaten uit Qatar verongelukken in aanloop naar top Egypte

Drie diplomaten uit Qatar zijn om het leven gekomen door een verkeersongeluk bij de Egyptische plaats Sharm-el-Sheikh. Dat meldt hun ambassade, die ook spreekt over twee gewonden.

In Sharm-el-Sheikh wordt komende week een vredestop over Gaza gehouden met wereldleiders, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump. Qatar is een van de bemiddelaars in het vredesproces.

Het voertuig met de vijf Qatari crashte volgens Egyptische media doordat de bestuurder de macht over het stuur verloor. De ambassade meldt dat de slachtoffers worden teruggevlogen naar Doha, de hoofdstad van de Golfstaat.