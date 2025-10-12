Drie dingen in de badkamer die je nooit moet delen volgens de wetenschap

Je bent op reis en ontdekt dat je je handdoek, scheermesje of tandenborstel bent vergeten. Even lenen van iemand anders lijkt onschuldig, maar dat is het niet. In je badkamer leven talloze micro-organismen die verrassend lang actief blijven.

Ziekteverwekkende bacteriën, virussen en schimmels kunnen dagen, maanden of zelfs jaren overleven op stoffen, metalen en plastic oppervlakken. Zo blijft de schimmel Aspergillus meer dan een maand levensvatbaar op textiel en plasti, en kunnen bepaalde bacteriën zelfs jarenlang actief blijven. Ook virussen houden het soms maanden uit op gladde oppervlakken zoals keramiek en metaal.

Onderzoek laat zien dat het delen van handdoeken de kans op huidinfecties vergroot. Op een Amerikaanse middelbare school was er een uitbraak van antibioticaresistente Staphylococcus aureus onder footballspelers. Degenen die handdoeken deelden, liepen acht keer meer risico op een infectie.

Een andere studie volgde 150 gezinnen met een kind dat besmet was met de stafylokok. Wanneer gezinsleden handdoeken deelden, nam het risico op besmetting flink toe.

Zelfs douchen na het sporten helpt niet volledig: zeep en water verminderen het aantal microben, maar doden ze niet allemaal. In de warme, vochtige omgeving van een badkamer gedijen ze juist goed. Bovendien kunnen sommige bacteriën zich ongemerkt op je huid nestelen, wat later kan leiden tot moeilijk behandelbare infecties, zeker als ze resistent zijn tegen antibiotica.

Tandenborstels: virussen op de loer

Ook tandenborstels zijn een slechte keuze om te delen. Ze kunnen bloedend tandvlees veroorzaken, waardoor besmettelijke virussen als hepatitis C kunnen worden overgedragen. Daarnaast verspreiden ze via speeksel virussen als herpes simplex (koortslip) en het Epstein-Barr-virus (klierkoorts).

In één overzichtsstudie werd gevonden dat tandenborstels besmet waren met bacteriën zoals E. coli, Stafylokokken en met genoeg herpesvirussen om een infectie te veroorzaken.

Een scheermes delen lijkt misschien nog het minst riskant, maar dat is het niet. Omdat scheren kleine sneetjes veroorzaakt, kunnen bloedoverdraagbare virussen zoals hepatitis worden doorgegeven. Bovendien kunnen scheermessen, net als handdoeken, het humaan papillomavirus (HPV) verspreiden, de veroorzaker van wratten.

Mensen met wondjes, een verzwakt immuunsysteem, diabetes, kanker of een orgaantransplantatie lopen extra risico. Baby’s en ouderen zijn ook kwetsbaarder.

Hoewel de kans op een infectie bij één keer delen klein is, is het geen goed idee om er een gewoonte van te maken. Alleen met je partner, met wie je toch al veel microben deelt, is het risico beperkt.