Supreme Court buigt zich over Trumps penis

De vraag naar de grootte van de penis van Donald Trump is in de verkiezingscampagne van 2016 onderwerp geworden van publiek debat. Presidentskandidaat Marco Rubio constateerde in een debat dat Trump kleine handen heeft en dat dat veelzeggend was. Pornoster Stormy Daniels had - zegt ze - seks met Trump en voegde haar herinnering aan diens geslachtsdeel toe. (klein, vorm van een champignon). Een zakenman zag handel en maakte T-shirts en andere spulletjes over de kwestie.

Sindsdien buigen rechters zich over de vraag of dat mag. Of meer in het bijzonder over de vraag of op de naam van Trump en dus ook uitlatingen over diens lichaamsdelen copyright rust. De kwestie is nu terechtgekomen bij de hoogste Amerikaanse rechtbank, het Supreme Court.

Daar zal blijken wat de rechters er van vinden, en ook of de door Trump benoemde rechters hem trouw blijven en n zijn voordeel stemmen. Dat is niet alleen van belang in deze zaak, maar ook in komende zaken van Trump