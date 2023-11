Zonnepanelenbranche stort in: Prijzen dalen hard, maar niemand bestelt meer

De prijzen van zonnepanelen dalen tientallen procenten, maar toch is het aantal orders met wel 90 procent gedaald. Vanwege energiebedrijven die terugleverkosten rekenen, en het afbouwen van de salderingsregeling door het kabinet is de vraag gigantisch ingezakt.

Het kon jarenlang niet op voor de installateurs, maar nu ontslaan ze noodgedwongen hun personeel. “De afgelopen twee maanden hebben we ons personeelsbestand van zestig mensen noodgedwongen moeten halveren. Waar we vorig jaar ruim vijftig aanvragen per dag kregen, krijgen we er nu vier en dan moeten we er heel hard aan trekken om die binnen te halen”, vertelt directeur Guyneau de Zeeuw van installatiebedrijf Sunleaves in het AD.

'Overheid moet duidelijkheid scheppen'

“Het is de optelsom die mensen onzeker maakt. Wanneer wordt de salderingsregeling afgeschaft? Hoe zit het met de terugleverkosten? Kan het elektriciteitsnet wel aan? Mensen wachten af”, zegt directeur Milan van der Meulen van zonnestroombedrijf Soly. “De overheid moet duidelijk zijn en perspectief schetsen.”

Bedrijven rekenen zo'n 10 tot 25 procent minder voor een installatie vergeleken met vorig jaar zomer. “Een gemiddeld setje zonnepanelen is nu zo’n 4400 euro, dat was rond augustus vorig jaar 6000 euro. Wie toen kocht, was het duurst uit.” Mensen moesten toen soms wel negen maanden wachten totdat de panelen geïnstalleerd werden. Nu kan ieder bedrijf binnen twee weken de taak uitvoeren.

'Nog steeds in zeven jaar terugverdiend'

“Mensen denken: ze gaan me geld kósten. Terwijl het eigenlijk zo is dat je bijvoorbeeld niet meer 1400 maar 1100 euro voordeel per jaar hebt. Als je gaat rekenen dan verdien je de zonnepaneleninstallatie nog steeds in zeven jaar terug”, aldus De Zeeuw. Het keerpunt ligt nu op 6 tot 11 jaar bij een stroomprijs van 35 cent per kWh.

Er woedt nu een ongekende prijzenslag tussen producenten van zonnepanelen. De 'Big Five' van grootste zonnepanelenfabrikanten in China doen er alles aan om hun wereldwijde marktaandeel van 70 procent te behouden en verschepen continu tankers vol zonnepanelen voor dumpprijzen. De verwachting is dat ook de dragende constructie op het dak goedkoper wordt.

'Beunhazen' uit de markt gedrukt door crisis

De afgelopen tien jaar nam het aantal zonnestroom-installateurs toe van 693 tot meer dan 6500. “Vorig jaar was er nog goud te verdienen met de installatie van zonnepanelen. Die bedrijfjes schoten vorig jaar als paddenstoelen uit de grond en konden vragen wat ze wilden, maar zien nu dat de consument weer de ruimte heeft om te vergelijken op zowel prijs als kwaliteit”, zegt Frank Breukelmans van Zonneplan.

“Je ziet heel veel bedrijven omvallen nu. Vooral de gelukszoekers die wilden profiteren. Loodgieters die dachten: ik ga in de zonnepanelen, daar zit meer geld in”, legt De Zeeuw uit. “De ene dag plaatsen ze dakkapellen en de volgende dag leggen ze zonnestroom-installaties aan, terwijl ze niet over de vereiste technische deskundigheid beschikken. Het ligt voor de hand dat dergelijke bedrijven zich als eerste weer terugtrekken uit de zonnepanelen-markt.”