Felle kritiek van Duitse regeringspartij Die Grünen op pro-Palestijnse Thunberg

De Duitse linkse regeringspartij Die Grünen heeft felle kritiek geuit op de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vanwege haar pro-Palestijnse houding tijdens de klimaatmars zondag in Amsterdam. Ze nemen afstand van haar 'deprimerende en absoluut onfatsoenlijke uitspraken'.

“Greta Thunberg misbruikt de absoluut noodzakelijke en terechte zorg over klimaatbescherming voor een eenzijdig standpunt over het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarin ze de namen van de daders niet noemt, waarin ze de absolute gruweldaden van Hamas niet veroordeelt”, aldus kopstuk Ricarda Lang van Die Grünen in 'Der Spiegel'. “Ze heeft zichzelf in feite in diskrediet gebracht als het gezicht van de klimaatbeweging door deze uitspraken.”

'Israël-hater'

Thunbergs uitspraken in Amsterdam betekenen 'het einde van Greta Thunberg als klimaatactiviste', vindt Volker Becker, de voorzitter van de Duits-Israëlische vereniging DIG. Vanaf nu is 'Israël-hater' haar belangrijkste baan, zegt hij.

De Israëlische ambassade in Duitsland schrijft op X dat het 'triest is dat Greta Thunberg het klimaatpodium opnieuw misbruikt voor haar eigen doeleinden.'