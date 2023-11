Omtzigt houdt bescheiden verkiezingsfeestje: ‘Alle gasten betalen voor hun eigen drankjes. Vind ik mooi’

Verwacht geen spuitende flessen champagne of grote confettikanonnen op het verkiezingsfeestje van NSC-leider Pieter Omtzigt. Hoe groot zijn winst ook mag zijn: "Daar moest het geld niet in gaan zitten”, vindt de nuchtere Twent.

Tubantia sprak met horecamanager Anjo Ordelman van Metropool, de locatie van de verkiezingsavond in Enschede. Hij vertelt dat Omtzigt niet op het grote podium wil spreken, maar liever in de zaal tussen de mensen. Huis-dj Minka is gevraagd om Nederlandstalige muziek te draaien. "Want daar schijnt hij fan van te zijn", aldus Ordelman, die eraan toevoegt dat Omtzigt ook van klassiek en Italiaans houdt, maar dat dat niet zo past vanavond.

Verder zijn er weinig bijzondere eisen: er is geen champagne en gasten betalen zelf hun drankjes. "Er wordt niet gestrooid met geld, het is niet overdadig. Ze zijn ook een nieuwe partij, het moest behapbaar zijn. Ik vind dat wel mooi.” NSC neemt vanavond zelf nog een paar posters mee en dat is dat. Ondertussen zal heel Nederland bezig zijn met wat er vanavond in Enschede gebeurt.